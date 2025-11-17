7.4 ملايين طن أغذية دخلت دبي خلال 9 أشهر

كشف الدكتور سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لــ "البيان" أن كمية الشحنات الغذائية التي دخلت إمارة دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 7.4 ملايين طن من الأغذية بزيادة قدرها 6 % عن الفترة نفسها في العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم التفتيش خلال الفترة المذكورة أعلاه على 1.4 مليون صنف غذائي في دبي، بلغت عدد الجولات التفتيشية التي نفذها مفتشو بلدية دبي على المؤسسات الغذائية أكثر من 55 ألف جولة رقابية.

جاء ذلك على هامش الدورة التاسعة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية" التي انطلقت فعالياتها اليوم الاثنين، والذي تنظمه بلدية دبي، تحت شعار "التقنيات والابتكار في سلامة الغذاء"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة أحدث التوجهات العالمية في مجالات سلامة الغذاء وأمنه المستدام.

تفتيش ذكي

وقال: يتمتع نظام التفتيش الذكي الذي تطبّقه بلدية دبي بمرونة عالية، إذ يمكن تشغيله على مختلف أنواع الأجهزة، سواء كانت حواسيب مكتبية أو أجهزة ذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، مما يسهّل عملية إدخال التقارير مباشرة من موقع المنشأة، مشيرا إلى أن النظام يتميز بواجهة تفاعلية شاملة تتيح عرض البيانات بطريقة أكثر وضوحاً، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعداد خطة يومية للمفتش وفقاً لموقعه الجغرافي ونطاق عمله.

كما يحتوي النظام على قوائم تدقيق مرنة وسهلة الاستخدام تغطي جميع الأنشطة الغذائية، وتُقسّم إلى مجموعات رئيسية يتفرع منها بنود تفصيلية، بما يسهّل عملية تحديد المخالفة وتحرير التقرير بسرعة ودقة.

ويرتبط النظام بخرائط «مكاني» و«غوغل»، ما يتيح للمفتشين الوصول إلى مواقع المنشآت في وقت أقل، فضلاً عن اعتماد آلية دقيقة لجدولة الزيارات التفتيشية استناداً إلى مستوى خطورة المنشأة (عالية، متوسطة، منخفضة) ويُرسل النظام التقارير فور الانتهاء منها بشكل تلقائي إلى المنشأة عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية تُرسل إلى البريد الإلكتروني لمالك أو مدير المنشأة، مما يعزز سرعة التواصل ودقة المتابعة.

منصة عالمية

وأكد الدكتور سلطان الطاهر، أن المؤتمر يمثل منصة عالمية تجمع بين العلم والممارسة، وتُبرز مكانة دبي الرائدة في تطوير منظومات سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن اختيار شعار هذا العام يأتي انسجاماً مع توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات المبتكرة في تعزيز الرقابة على الأغذية وضمان جودتها، لافتاً إلى أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية أصبح حدثاً محورياً على الأجندة الدولية، يرسّخ دور دبي في قيادة الجهود العالمية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

وقال الطاهر: "نحرص في بلدية دبي على تعزيز منظومة سلامة الغذاء بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال الاستثمار في الحلول الذكية والابتكارات التي تضمن وصول غذاء آمن وصحي للمجتمع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة والاستدامة الغذائية."

ويستعرض المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية والتجارب الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي في الرقابة الغذائية، وأنظمة التتبع الذكية، والاستدامة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة التحديات المستقبلية المرتبطة بتغير المناخ وتأثيرها على سلامة الغذاء. كما يشهد الحدث تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية تجمع الخبراء والباحثين والجهات التنظيمية وشركاء القطاع الخاص، لمناقشة حلول عملية تدعم سلامة الغذاء وتطور التشريعات ذات الصلة.