دبي تسجل 200 ألف منتج غذائي جديد سنوياً ضمن منظومة رقابية عالمية

أكد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن الإمارة تسجل سنوياً أكثر من 200 ألف منتج غذائي جديد ضمن منظومة رقابة ذكية ومتقدمة، تدعم مكانة دبي العالمية في مجال سلامة الغذاء، وتعزز رؤيتها في بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار، وممثلي الجهات الرقابية وقطاع الغذاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير عام بلدية دبي: "نؤمن أن المدينة الأكثر تقدماً هي التي تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، وتعمل باستمرار على تعزيز جودة حياته، لافتا الى ان هذا المؤتمر بات يعد منصة عالمية لاستشراف مستقبل سلامة الغذاء، ودعم الجهود الدولية لتحقيق غذاء آمن ومستدام".

الدورة الحالية

وأشار الى أن الدورة الحالية تُعقد تحت شعار «التقنيات والابتكار في سلامة الغذاء»، بما يعكس توجه دولة الإمارات ودبي نحو استشراف المستقبل وتوظيف الحلول الذكية في إدارة المخاطر الغذائية وتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ريادة عالمية

وقال مروان بن غليطة تُعد بلدية دبي من الجهات الرائدة عالمياً في استخدام التقنيات الحديثة في أنظمتها الرقابية، لافتاً إلى أن نظام التفتيش الذكي ومنصة «منتجي بلس» يسجلان حالياً مليوناً ونصف المليون منتج غذائي، في حين تستورد دبي أكثر من 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً من 180 دولة، وتضم أكثر من 26,500 منشأة غذائية مرخصة.

برنامج

ويزخر المؤتمر في دورته الحالية ببرنامج غني بالجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناقش موضوعات عدة، من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في الفحوص المخبرية والتفتيش الغذائي، وابتكار سياسات مستقبلية للحد من المخاطر، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمي.