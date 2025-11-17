«بوينغ»: نستهدف الحفاظ على مستويات إنتاج الطائرات الحالية

قالت الرئيسة التنفيذية لذراع تصنيع الطائرات بشركة بوينغ، أمس، إن الشركة تهدف إلى الحفاظ على مستويات إنتاج الطائرات الحالية قبل التقدم إلى المراحل الصناعية التالية في الوقت الذي تطبق فيه تحسينات في مجالي السلامة والجودة.

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ كومرشال إيربلينز» أو بوينغ للطائرات التجارية، للصحافيين: «من السابق لأوانه تحديد متى ستدفع بوينغ إنتاج طائرات 737 إلى 47 طائرة شهرياً، بعد أن سمحت الجهات التنظيمية أخيراً بالوصول إلى 42 طائرة شهرياً بعد رفع القيود المؤقتة على الإنتاج».

وأضافت بوب في إحاطة إعلامية قبل معرض دبي للطيران: «تحسين الأمر بالوتيرة (الصحيحة) أفضل من الإسراع».

وقال مسؤولون تنفيذيون في بوينغ، أمس، إن الشركة تقترب من الإعلان عن شراكة للسعي لانتهاز فرصة بيع دولية لطائرة التدريب التي تنتجها «تي-7»، ما يسلط الضوء على الطلب المتنامي بسرعة على طائرات التدريب العسكرية خفيفة الوزن.

وذكرت وكالة «رويترز» في يوليو أن بوينغ وشركة ساب السويدية كانتا تجريان محادثات مع شركة «بي. إيه. إي سيستمز» البريطانية بشأن التعاون في المستقبل لاستبدال طائرة التدريب البريطانية من طراز هوك. واشتركت بوينغ وساب في تطوير طائرة التدريب المتقدمة «تي-7» لصالح القوات الجوية الأمريكية، بينما قالت بريطانيا إنها تخطط لاستبدال أسطولها من طائرات هوك التي توقف إنتاجها.

وعندما سُئل ستيف باركر، الرئيس التنفيذي للدفاع والفضاء والأمن في بوينغ، خلال إفادة إعلامية قبل معرض دبي للطيران، عما إذا كانت الشراكة الوشيكة ستلبي احتياجات بريطانيا من الطائرات التدريبية، قال: «كونوا على استعداد» لشيء وشيك، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وقال مسؤولو بوينغ إن إعلان التعاون المزمع سيأتي في غضون الأيام المقبلة أو نحو ذلك، وإن الطلب الإجمالي على طائرات التدريب يشمل الأسواق الرئيسة، مثل أوروبا وآسيا. وأوصت مراجعة لاستراتيجية الدفاع البريطانية في يونيو باستبدال طائرات هوك. وقالت الحكومة إنها سترحب باهتمام الموردين في بريطانيا. وقالت «بي. إيه. إي» إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطور طائرة جديدة لتحل محل طائرات هوك، التي أُغلق خط إنتاجها في عام 2000.