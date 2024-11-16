انطلاق الاختبارات التجريبية للصفوف من 5 حتى 12 بعد غدٍ

تجري وزارة التربية والتعليم اختبارات تجريبية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، اعتباراً من بعد غد الاثنين في 4 مواد دراسية وذلك بهدف تدريب الطلبة، والتأكد من جاهزية النظام الالكتروني.

وسيتم تطبيق الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية من الصف 5 حتى 8، وفي مواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء)، للصفوف 9-12 جميع المسارات التعليمية.

وخاطبت الوزارة الإدارات المدرسية بضرورة تنفيذ الاختبارات على منصة (سويفت اكسس) التي توفر تذاكر دخول الاختبارات، محددة الفترة الزمنية لأداء الاختبار بأن لا تتجاوز 30 دقيقة يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة بما يضمن استمرارية اليوم الدراسي، موضحة أنه لا توجد فترة تعويضية لهذه الاختبارات.

وشددت الوزارة على أهمية تحديث تطبيق (سويفت أكسس)، على أنظمة أندرويد وأي كيو إس المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار لضمان دخول الطالب للامتحان من دون معوقات.

وأشارت إلى أنه في حال عدم امتلاك الطالب جهاز حاسوب لأي سبب من الأسباب يتعين على إدارة المدرسة توفير جهاز محمول له، ويمنع استخدام أجهزة الآيباد أو الأجهزة من نوع أبل.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024-2025 للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وتبدأ الامتحانات في 27 نوفمبر وتمتد لغاية 12 ديسمبر.

وتطبق الامتحانات ورقياً والكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يتم تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة "B" العملية، للطلبة من السادس لغاية الثاني عشر من 20 حتى 26 نوفمبر.

ووفقاً لجداول الامتحانات، يؤدي طلبة الثاني عشر في المسارات العام والمتقدّم والنخبة مادة الفيزياء في اليوم الأول من الامتحانات في 27 نوفمبر، على فترتين ورقي وإلكتروني، بحيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 12 ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف لغاية الثانية والنصف.

أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون في اليوم الأول امتحان مادة العلوم التطبيقية، وفي 28 نوفمبر، يمتحن الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، وفي الخامس من ديسمبر مادة الكيمياء، وبعدها التربية الإسلامية في السادس من ديسمبر.

وفي 9 ديسمبر يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات ورقياً وإلكترونياً، واللغة العربية ورقياً وإلكترونياً في 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية في 11 ديسمبر حيث يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات نهاية الفصل. ويؤدي بعدها طلبة المسار العام والمتقدّم والنخبة مادة الأحياء في 12 ديسمبر.

وفي الموجّهات العامة للاختبارات، تطبَّق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، وكذلك الخامس والتاسع في جميع المسارات من خلال الحضور الواقعي في المدارس الحكومية.

أما طلبة المدارس الخاصة في الصفين الخامس والتاسع العام والمتقدّم، فتطبَّق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً داخل المدارس. ويؤدي طلبة الثاني عشر امتحانا كتابيا الكترونيا في مادة اللغة الإنجليزية.