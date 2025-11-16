12 شركة وطنية مبتكرة تقدم 6 مشاريع فضائية في المعرض

تستعرض 12 شركة وطنية مبتكرة، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، 6 مشاريع محلية برؤية عالمية، وذلك ضمن استراتيجياتها لتسليط الضوء على الابتكارات والمبادرات الرائدة التي تدعم جهود الدولة في الاستدامة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

وتتضمّن المشاريع المشاركة في جناح الفضاء لوكالة الإمارات للفضاء مشروع «مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات»، أول مهمة من نوعها لدراسة سبعة كويكبات في الحزام الرئيسي لتوسيع حدود المعرفة حول النظام الشمسي، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أول مهمة عربية لدراسة شاملة لمناخ المريخ وطبقات غلافه الجوي، الذي يقدم مساهمة فريدة في علوم الكواكب، وكذلك مركز تحليل البيانات الفضائية «GIQ» المنصة الرقمية المبتكرة التي تجمع البيانات الفضائية لتقديم حلول علمية وطنية وتقنية مبتكرة للباحثين ورواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.

كما تتضمن مشروع «تحدي الكواكب X» المخصص لتعليم الطلبة تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، وإطلاق مسيرتهم في عالم الابتكار الفضائي، وكذلك «أكاديمية الفضاء الوطنية»، التي تعد أحد مشاريع وكالة الإمارات للفضاء التحولية التي صممت لدعم وتطوير مهارات الكوادر الإماراتية الشابة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، إضافة إلى البرنامج الوطني للأقمار الرادارية «سرب»، الذي يعمل على تطوير سرب من الأقمار الرادارية لتوفير تصوير مستمر على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية لكوكب الأرض.

ويجمع جناح الفضاء أكثر من 22 وكالة فضاء عالمية و12 شركة وطنية مبتكرة، تعمل ضمن مناطق الفضاء الاقتصادية في الدولة، إلى جانب أكثر من 50 جهة حكومية وعالمية تعرض أحدث تقنياتها وإنجازاتها، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 خبير عالمي ورواد فضاء وقادة في الصناعة من مختلف دول العالم، ضمن بيئة تفاعلية تجمع صناع القرار والمبتكرين لاستشراف مستقبل الفضاء والاقتصاد المرتبط به، وسيشكل جناح الفضاء أحد أبرز محاور معرض دبي للطيران في نسخته الحالية، إذ يجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع الفضاء الوطني وتوسيع مجالات التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والاستثمار الفضائي.