«التغير المناخي» تحدّث القائمة المعتمدة لاستيراد المواشي الحية والطيور

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة دول استيراد المواشي الحية والطيور وبيض التفريخ المطابقة للاشتراطات والمعايير، التي وضعتها منظمات الأغذية والصحة العالمية والخليجية، وسمحت القائمة المحدثة باستيراد المواشي من الأغنام والماعز من 52 دولة، والأبقار من 36 دولة، والجمال من 5 دول، من ضمنها دول الخليج العربي، كما سمح باستيراد الطيور والصيصان وبيض التفريخ من أغلبية الدولة التي ضمتها القائمة.

وبلغ عدد الدول والمقاطعات التي ضمتها القائمة المحدثة 110 دول من مختلف قارات العالم، منها 90 دولة يسمح باستيراد الحيوانات منها بشكل كامل كالأبقار والأغنام والإبل والطيور والصيصان وبيض التفريخ أو بشكل جزئي لبعض الأصناف، فيما حظرت القائمة الاستيراد من قرابة 20 دولة مؤقتاً، بسبب الأوضاع الصحية لهذه الدول.

واعتمدت الوزارة الدول المصدرة للحيوانات الحية، نتيجة التزامها بالشروط الصحية والفنية المعمول بها في الإمارات، حيث تصدرت «الطيور» قائمة الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة، من حيث عدد الدول المعتمدة للاستيراد، بينما جاءت «الصيصان بعمر اليوم وبيض التفقيس» المرتبة الثانية، تلتهما «الأغنام والماعز»، ثم «الأبقار» في المرتبة الرابعة، و«الجمال» بالمرتبة الخامسة.

وتخضع الوزارة الدول المصدرة لعمليات تقييم ومراقبة صحية، لضمان مطابقة الإرساليات، التي تصدرها للمتطلبات الصحية والفنية للدولة، بهدف حماية المستهلك الإماراتي، ومربي الماشية من جميع الأمراض الحيوانية.