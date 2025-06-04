خطط تشغيلية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات في دبا الحصن خلال عيد الأضحى

كشف طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن فرق البلدية استكملت جميع الاستعدادات اللازمة للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في بيئة آمنة ومريحة، توفر لسكان المدينة وزائريها تجربة فريدة وممتعة في أجواء عائلية مفعمة بالرفاهية والسعادة والمرح، لافتاً إلى أن البلدية أعدت خطة تشغيلية متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوارها، خلال أيام العيد، وذلك في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، كما عملت على تجهيز المقصب ورفع طاقته الاستيعابية لتقديم الأضاحي، وفق الشروط والمعايير الصحية اللازمة.

وحذرت البلدية كل سكان المدينة من التعامل مع القصابين الجوالين غير المرخصين نظراً لعدم خضوعهم للمعايير الصحية اللازمة، مشيرة إلى توفيرها خدمات المقصب بمعايير صحية عالية تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين والمختصين العاملين في المقصب، حيث يفتتح مقصب البلدية أبوابه، خلال يوم عرفة، وأيام العيد من الـ6 صباحاً حتى الـ6 مساء.

وتوجه اليحيائي بأسمى آيات التهاني والتبريكات وأجمل الأماني إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.