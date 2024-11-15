فوز موارد الفجيرة الطبيعية بجائزة «الطاووس الذهبي» العالمية عن «الاستدامة في التعدين»

فازت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بجائزة الطاووس الذهبي العالمية عن فئة الاستدامة في التعدين، وذلك بعد منافسة قوية شهدت تقديم أكثر من 499 ملفا للجائزة، وقد تسلم الجائزة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يرافقه المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة، من قبل معهد المديرين خلال الحفل الكبير الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ما يبرز أهمية هذا الحدث على المستوى الدولي، للاحتفاء بالإنجازات الرائدة في الاستدامة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ان هذا الفوز يعكس تميز المؤسسة في تطبيق أفضل الممارسات المستدامة في القطاع، والتزامها بحماية البيئة، والحفاظ على الموارد التعدينية واستخدامها بشكل يحقق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية الموارد للأجيال القادمة، الذي يأتي في ظل الرؤية الإستراتيجية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لمسيرة التنمية المستدامة بالإمارة.

وأشار الأفخم إلى أن الفوز هو نتاج جهود وتفاني فريق المؤسسة ودعم حكومة الفجيرة تحت القيادة الحكيمة لإمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أن موضوع الاستدامة يعتبر في صميم كل ما تقوم به المؤسسة، لذلك نسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية البيئة ورفاهية المجتمع.

من جانبه قال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن المؤسسة تعد من الجهات الداعمة لمسيرة الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، مؤكداً حرصهم على تبني منظومة الاستدامة عبر مبادرات وبرامج مختلفة وتطبيق أحدث معايير الاستدامة في كافة أنشطتها.

وأشار الى أن المؤسسة ركزت خلال مشاركتها على الجهود المبذولة لضمان استدامة الأنشطة التعدينية، مثل التحول إلى الصناعات التحويلية وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية، كما استعرضت إنجازاتها من المشاريع الضخمة مثل مشروع الأحزمة الناقلة الذي يقلل من الاعتماد على النقل بالشاحنات ما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات البيئية وتحسين الكفاءة .