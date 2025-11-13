مختبر دبي المركزي يستحدث 10 فحوصات خلال 2025

استحدث مختبر دبي المركزي 10 فحوصات جديدة تم إدراجها ضمن عمل المختبر خلال العام الجاري، تشمل: فحص الكشف عن بكتيريا اللوجينيلا باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، (MICA Technique)، وإطلاق مشروع فحص شواحن السيارات الكهربائية، ودراسة فحص الكشف عن جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية في العينات الغذائية، إضافة إلى الكشف عن المواد المسببة للحساسية في مختلف المنتجات الغذائية، وفحص الكشف عن الأغذية المعدلة وراثياً، وفحص الكلوريد الذائب في الماء بتقنية المعايرة الآلية. كما تم استحداث فحوص جديدة استجابة لحالات الطوارئ والأزمات والظروف الاستثنائية، واستحداث خدمة التحقق المتر ولوجي من العبوات المعبأة مسبقاً (فئة مصانع المواد الكيميائية 1)، إلى جانب معايرة أنظمة قياس الإزاحة (ASTM E2309)، وتطوير فحص الكوليسترول قي المنتجات الغذائية.

فحوصات

وأفادت م. هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي لـــ "البيان" بلغ عدد الفحوصات التي أجراها المختبر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، 2 مليون و122 ألفا ً و509 فحوصات، مشيرة إلى أنه يوجد في مختبر دبي المركزي 5 مختبرات تخصصية رئيسية، وهي: مختبرات التحليل الكيميائي، ومختبرات التحليل الميكروبيولوجي، ومختبرات مواد البنية التحتية والبناء، ومختبرات المقاييس، ومختبرات الأجهزة الكهروميكانيكية، ويتفرع من هذه المختبرات الرئيسية 50 مختبر فرعي.

منظومة

وأضافت: يساهم مختبر دبي المركزي في تعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة من خلال إجراء الفحوص المخبرية المتقدمة على مختلف المنتجات الغذائية للتأكد من خلوّها من الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المعتمدة دوليًا، إلى جانب تطبيق أنظمة الجودة العالمية والالتزام بمتطلبات الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025 بما يضمن دقة النتائج وكفاءتها وموثوقيتها، فضلًا عن دعم منظومة التفتيش الغذائي من خلال توفير تقارير فنية دقيقة تُستخدم في اتخاذ القرارات الرقابية الهادفة إلى حماية الصحة العامة وتعزيز الثقة بالمنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.