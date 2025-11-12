"باركن" تطبق تعرفة جديدة للمواقف في مجمع دبي للعلوم و"دبي للإنتاج"

أعلنت شركة باركن عن تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في مجمع دبي للعلوم ومدينة دبي للإنتاج، وحددت التعرفة لعدد الساعات والاشتراكات الشهرية، وذلك في إطار جهود الشركة لتنظيم إدارة المواقف في هذه المناطق الحيوية. وذكرت "باركن" أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز F، كما تم تركيب لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

التعرفة بالساعات

وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المناطق يتم تطبيقها خلال ساعات العمل المحددة من 8 صباحاً حتى 10 مساء، وتبدأ التعرفة بسعر 4 دراهم للساعة الواحدة و8 دراهم لساعتين، و12 درهما لـ 3 ساعات، و16 درهما لـ 4 ساعات، أما بالنسبة للمدد الأطول، فتبلغ التعرفة 20 درهما لـ 5 ساعات، و24 درهما لـ 6 ساعات، و28 درهما لـ 7 ساعات، و32 درهما لمدة 24 ساعة.

الاشتراكات الشهرية

وأشارت "باركن" إلى أنه تم توفير أسعار اشتراكات متنوعة للمواقف العامة لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بسعر 315 درهما، واشتراك لـ 3 أشهر بسعر 840 درهما، واشتراك لـ 6 أشهر بقيمة 1680 درهما، وللاشتراك السنوي، ويبلغ السعر 2940 درهما، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقتين.