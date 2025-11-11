71.8 مليون راكب نقلهم ترام دبي خلال 11 عاماً

نقل ترام دبي أكثر من 71.8 مليون راكب منذ انطلاقه في عام 2014، قاطعاً مسافة 6.61 ملايين كيلومتر، وهو ما يعكس كفاءته التشغيلية العالية، ودقته في مواعيد الخدمة، التي وصلت إلى 99.9% بالإضافة إلى معايير السلامة المتبعة، ليصبح بذلك خياراً مفضلاً وآمناً للتنقل.

ويغطي مسار ترام دبي 11 محطة رئيسة خلال 42 دقيقة، انطلاقاً من محطة الصفوح، وصولاً إلى محطة أبراج بحيرات جميرا، وممتداً على طول شارع الصفوح ويمر الترام بأهم المعالم السياحية والاقتصادية في الإمارة، ومنها نخلة الجميرا، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للإعلام، و"جي بي آر"، ومرسى دبي، مما يجعله وسيلة جذب للمقيمين والزوار من خلال الاستمتاع بتجربة نقل مميزة.

أول نظام

ويعد ترام دبي الذي أكمل عامه الحادي عشر الأول من نوعه في العالم المزود بأبواب حماية آلية على أرصفة المحطات، لضمان أعلى معايير السلامة والراحة للركاب، كما يعتبر أول ترام خارج أوروبا يعتمد نظام التغذية الأرضية للطاقة الكهربائية، مستغنياً عن الأسلاك العلوية، وأول ترام يوفّر محطات مكيفة الهواء لضمان راحة الركاب في جميع الأوقات.

ويتكون ترام دبي من 11 عربة، تشمل كل عربة 7 مقصورات موزعة على ثلاث درجات: الدرجة الذهبية، الدرجة الفضية، ومقصورات خاصة للنساء والأطفال، ويتم مراقبة عمليات تشغيل ترام دبي عن طريق مركز تحكم متكامل يعمل على مدار الساعة، حيث تتم متابعة حركة الترام وأداء سائقيه، والتأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية المساندة مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية عند التقاطعات، ويتيح مركز التحكم استجابة سريعة لأي متطلبات فنية لضمان انسيابية وكفاءة الخدمة، فضلاً عن مراقبة كاميرات الأمن والسلامة لراحة الركاب.

ويعتبر ترام دبي أحد أكثر مشاريع النقل طموحاً في الإمارة، حيث يرمز إلى التقدم والحداثة التي تتميز بها دبي، ويشكل جزءاً أساسياً من شبكة السكك الحديدية والنقل العام في دبي، حيث يسهم بدوره في جعل وسائل النقل العام خياراً مثالياً لسكان وزوار الإمارة.

ترام بلا سكة

وتواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها لتوسيع شبكة "ترام دبي" من خلال تنفيذ مشروع «ترام بلا سكة» في 8 مواقع في الإمارة، وهو نظام ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية يستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار،

ويمتاز بانخفاض الكلفة ومدة تنفيذ أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ويضم كل قطار ثلاث عربات تتسع لـ300 راكب، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تراوح السرعة التشغيلية بين 25 و60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر في عملية الشحن الواحدة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق تكامل فعال بين ترام دبي ووسائل النقل الأخرى في الإمارة، بما في ذلك مترو دبي، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة، ومسارات الدراجات الهوائية، مما يسهم في تعزيز تجربة التنقل ويجعل الوصول إلى مختلف الوجهات سهلاً وسريعاً، وتهدف الهيئة من خلال هذا التكامل إلى تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة والغايات الاستراتيجية للهيئة، في تشجيع النقل الجماعي وجعله الخيار الأمثل لسكان وزوار وسياح الإمارة.