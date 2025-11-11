دبي تحدد خريطة طريق لمدن الغد: خمسة تحديات عالمية وحلول مبتكرة

أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل دورها الريادي في إطلاق حوارات عالمية حول مستقبل المدن، عبر منهج قائم على التعاون والابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان واستدامة الحياة، مشيرا الى أن دبي تمثل نموذجاً عالمياً في تطبيق الحلول المستقبلية.

تحديات

وقال بالهول خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع مستقبل المدن»، إن المدن تمثل اليوم مركز استهلاك هائل للطاقة والموارد، مشيراً إلى أن أحد أبرز التحديات المستقبلية يتمثل في إعادة التفكير في أنظمة الطاقة وتحويلها من نماذج تقليدية إلى شبكات ديناميكية ذكية قادرة على التنبؤ بالاحتياجات وإعادة توجيه الفائض باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية.

وأضاف ستكون "الطاقة الديناميكية" ركيزة أساسية لمدن الغد التي تعمل ككائنات حية متكاملة تتفاعل مع احتياجات سكانها في الوقت الفعلي.

الحرارة

وفيما يخص التحدي الثاني، أوضح بلهول أن توزيع الحرارة بات نوعاً جديداً من عدم المساواة، إذ لا تتجاوز نسبة المنازل المبرّدة في المناطق الحارة 15% فقط. ودعا إلى اعتماد ثورة المواد كأحد الحلول الجوهرية، من خلال استخدام مواد جديدة كالسيراميك العاكس والعوازل المثقبة والطلاءات النانوية المقاومة للغبار، بهدف تحويل «الغابات الخرسانية» إلى أنظمة بيئية ذكية تحافظ على توازن الحرارة وتدعم جودة الحياة في المدن.

الانفصال عن الطبيعة

واشار الى أن ثالث التحديات يتمثل في الانفصال عن الطبيعة، إذ يقضي الإنسان أكثر من 80% من وقته داخل الأبنية المغلقة.

وأكد أن الحل يكمن في دمج الطبيعة في الحياة الحضرية عبر تقنيات متقدمة تحاكي عناصر البيئة كالموجات فوق الصوتية لإعادة توليد الرياح وأجهزة استشعار تحاكي ضوء الشمس، ما يعزز الارتباط الإنساني بالطبيعة حتى داخل البيئات الحضرية المغلقة.

المياه

وفي محور تحدي المياه، أشار بلهول إلى أن 1% فقط من مياه الأرض صالحة للاستخدام، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في «تكنولوجيا المياه» القائمة على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، لتوقع ندرة الموارد وتوسيع نطاق التحلية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، بما يحول الندرة إلى اكتفاء ذاتي.

التنوع البيولوجي

وبين خلفان بالهول ان التحدي الخامس يتعلق بتراجع التنوع البيولوجي، حيث يواجه مليون نوع خطر الانقراض. وطرح بلهول رؤية لمدن المستقبل بوصفها ملاذات حية لجميع أشكال الحياة، يمكن أن تُدمج فيها الموائل المطبوعة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد والأنظمة البيئية الذكية التي تنمو وتتطور بالتوازي مع الإنسان.

نموذج عالمي

وأكد أن دبي تمثل نموذجاً عالمياً في تطبيق الحلول المستقبلية، من خلال مشاريع نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية، مثل مشروع RELEASE بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتصميم مدن أكثر خضرة، ومبادرة الشعاب المرجانية الصناعية لاستعادة التنوع البيولوجي، ومنصات الاختبار التجريبي (Sandbox) لتجريب الأفكار المبتكرة في مجالات النقل والمياه والطائرات الذاتية.

وأكد خلفان بالهول في ختام كلمته أن مستقبل المدن يعتمد على التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا والطبيعة، مشيراً إلى أن دبي تمثل منصة عالمية لإطلاق الأفكار التي ترسم ملامح مدن الغد الأكثر استدامة وذكاءً وإنسانية.