محمد بن راشد: 19 مليون طالب مصري شاركوا في تحدي القراءة العربي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا في تحدي القراءة العربي.

ووجه سموه التحية لقيادة مصر ولطلابها، وجميع القائمين على التعليم فيها.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي .. المسابقة القرائية الأكبر في العالم … حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي.

وختم سموه: "تحياتنا لقيادة مصر .. وتقديرنا لطلاب مصر .. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر .. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر .. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم باذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".