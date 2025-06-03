"طرق دبي" تبدأ تطبيق إلزامية الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس تطبيق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات عبر تطبيقها الذكي (RTA Dubai) أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae)، لتكون إلزامية في جميع مراكز الفحص الفني بالإمارة، وفي حالة اختيار المتعاملين التوجّه بشكل مباشر وبدون حجز مسبق، فإنه يتم تقديم خدمة اختيارية للمتعاملين في 19 مركزاً بمقابل رسم إضافي بقيمة 100 درهم فقط.

وبحسب القرار الذي عممته الهيئة في حسابها على منصات التواصل الاجتماعي فإن خدمة الفحص الفني عبر الحجز المسبق للمواعيد ستتوفر في 8 مراكز أخرى مع عدم توفر الخدمة الاختيارية في المراكز الثمانية وهي: (واصل العربي سنتر وند الحمر، شامل العاضد والمحيصنة وند الحمر، المميز المزهر، وتسجيل الطوار والمنخول).

وأوضحت الهيئة أنها تهدف من تطبيق إلزامية الخدمة في مراكز فحص المركبات إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي يستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وتحقيق السعادة للمتعاملين من مُلاّك المركبات ومساعدتهم في تقليل فترات الانتظار بالفحص الفني للمركبات، وذلك استناداً إلى النتائج المتحققة من المرحلة التجريبية من تطبيق المبادرة، التي استمرت 6 أشهر، والتي سجلت خلالها انخفاضاً ملحوظاً في معدل زمن انتظار المتعاملين لمعاملات الفحص الفني في مركزي (القصيص والبرشاء)، بلغ نحو 46%، وانخفاض أيضاً في نسبة الإشغال لمعاملات الفحص الفني الفعلية، مقارنة بإجمالي السعة المتوفرة بنحو 15%.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك عدة فوائد مرجّوة من تطبيق المبادرة على غالبية مراكز الفحص الفني، من أبرزها: توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتخفيض زمن الانتظار بمراكز الفحص بنحو 40%، وتوقع تحسن في نسب الإشغال خاصة في المراكز التي تجاوزت نسبة الإشغال بها 80%".

وذكرت الهيئة أن نظام الحجز المسبق بمراكز الفحص الفني يطبق بشكل إلزامي على جميع فئات المتعاملين والمركبات، باستثناء مركبات أصحاب الهمم وكبار السن، من المواطنين والمقيمين المسجلة بإمارة دبي فقط، فلا يُتَطَلَّب منهم حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمات لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم.

وأوضحت الهيئة أن عدد المراكز، التي تقدم خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات عبر تطبيق الهيئة الذكي (RTA Dubai) أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.rta.ae) بلغ 27 مركزاً، وتم استثناء مركز تسجيل حتّا من تقديم خدمة الحجز المسبق.