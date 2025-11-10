الإمارات.. احتساب غياب الطلبة «مضاعفاً» ابتداء من اليوم وحتى 19 نوفمبر

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي والمقرر انطلاقها في 20 نوفمبر الجاري، عمّمت مدارس حكومية على أولياء الأمور قراراً باحتساب غياب الطلبة خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى 19 نوفمبر كغياب مضاعف، نظراً لأهمية هذه المرحلة التي تشهد مراجعات دراسية مكثفة وجلسات تعزيز وتركيز على نقاط المنهج الأساسية.

وأكدت الإدارات المدرسية في توجيهاتها لأولياء الأمور والطلبة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الدليل الإجرائي للحضور والغياب المعتمد من وزارة التربية والتعليم، والذي يشدد على ضرورة التزام الطلبة بالحضور خلال الأسابيع التي تسبق الامتحانات، لما لها من تأثير مباشر في جاهزيتهم الأكاديمية واستعدادهم النفسي والمعرفي.

وأوضحت المدارس أن عدم التواجد في هذه الفترة قد يؤدي إلى فقدان الطالب لشرح مهم أو مراجعات مصيرية يعتمد عليها في الاختبارات النهائية.

وشددت الإدارات على أنه لن يُسمح بالتغيب خلال هذه الفترة إلا في الحالات المرضية أو الطارئة المثبتة رسمياً، مؤكدة أهمية تزويد المدرسة بالأوراق التي تدعم العذر لضمان عدم احتساب الغياب.

ودعت الأسر إلى التعاون في متابعة أبنائهم، مشيرة إلى أن الحضور اليومي مسؤولية مشتركة بين المدرسة وولي الأمر، ولا سيما مع اقتراب الامتحانات التي تحمل وزنا كبيرا في تقييم التحصيل الدراسي.

وبحسب التوجيهات ستكون الأيام الواقعة بين 10 و19 نوفمبر مخصصة لتكثيف المراجعات، وشرح النقاط التي كثيراً ما تشكل تحدياً للطلبة، بالإضافة إلى حل تدريبات ونماذج امتحانية تساعدهم على فهم طبيعة الأسئلة وتوقع أنماطها.

وأكدت الإدارات أن الحضور المنتظم خلال هذه الفترة يمثل جزءاً أساسياً من ضمان جاهزية الطالب، مشيرة إلى أن التغيب قد يتسبب في فجوات معرفية يصعب تعويضها خلال الفترة القصيرة قبل الامتحانات.

وتوقعت المدارس أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الانضباط المدرسي وتقليل نسب الغياب التي تشهد عادة ارتفاعاً طفيفاً قبل الامتحانات، مؤكدة أن الطالب بحاجة إلى المتابعة اليومية لاستيعاب المراجعات النهائية التي تركز على المفاهيم الأساسية.

وأكدت الإدارات المدرسية أهمية تعاون أولياء الأمور خلال هذه المرحلة، داعية إلى تعزيز الروتين اليومي للطلاب من خلال تنظيم وقت النوم والمذاكرة والحضور الباكر للمدرسة، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة. وشددت على أن الحضور في فترة المراجعات ليس خياراً، بل ضرورة تعليمية، والالتزام هو المفتاح الأول لنجاح الطالب في الامتحانات.

وأكدت المدارس أن هذه الإجراءات تعكس حرصها على الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وضمان حصول الطلبة على فرص كاملة للمراجعة والتجهيز، استعداداً لتحقيق نتائج تليق بمستواهم وتطلعات أسرهم.