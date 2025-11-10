"عين البلدية الذكية" توظيف الطائرات بدون طيار في الإدارة الذكية لدبي

في خطوة نوعية نحو تعزيز ريادة دبي في الإدارة الذكية للمدن، أطلقت بلدية دبي ضمن فعاليات أسبوع مستقبل المدن مبادرة "عين البلدية الذكية"، بالتعاون مع شركة "عنان السماء يو إيه في"، الهادفة إلى توظيف الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي للمدينة في متابعة وإدارة العمل البلدي.

وجرى خلال أسبوع مستقبل المدن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية والشركة لتوسيع آفاق التعاون في مجالات استخدام التقنيات الحديثة والطائرات بدون طيار لدعم ممارسات الاستدامة وتنفيذ الأعمال الميدانية والرقابية والتشغيلية، بما يشمل إدارة وتشغيل المساحات الخضراء ومتابعة صحة النباتات وتعزيز جودة الحياة في دبي.

أهداف

وتهدف المبادرة إلى جعل الطائرات بدون طيار "عيناً ذكية" للبلدية من السماء، من خلال مراقبة المساحات الخضراء وتحليل بياناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد التحديات البيئية والتنبؤ باحتياجات الصيانة قبل حدوثها، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتدعم المبادرة توجه بلدية دبي في توسيع رقعة المساحات الخضراء التي تبلغ حالياً نحو 52 مليون متر مربع، وتعزيز قدرتها على تنفيذ الصيانة التنبؤية والاستباقية، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية لتكون المدينة الأفضل والأذكى والأكثر استدامة على مستوى العالم.