الفجيرة تستعد لاستقبال السياح خلال موسم الشتاء والإجازات

كشفت بلدية الفجيرة عن الاستعداد الكامل لاستقبال السياح وزوار المناطق السياحية والشواطئ خلال موسم الشتاء وفي فترة الإجازات الوطنية، حيث كثفت البلدية جهودها لتعزيز سبل الراحة والرفاهية للجميع في هذه الوجهات السياحية الطبيعية.

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام البلدية إلى أن إمارة الفجيرة تشتهر بتنوع مقوماتها الطبيعية والجمالية، والتي تشمل الشواطئ الذهبية، والجبال الخلابة، والمواقع التاريخية، ما يجعلها وجهة مثالية للزوار والسياح، وعليه تحرص البلدية على توجيه كافة إمكاناتها لخدمة احتياجات الزوار والمتنزهين، ما يسهم في جعل تجربة الزوار داخل الفجيرة لا تُنسى ويعزز من مكانتها وجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وأكد تكثيف برامج النظافة وتوزيع فرق التنظيف لضمان راحة الزوار، والقيام أيضاً بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع الأغذية للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة، وذلك في إطار تعزيز سلامة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتاحة، وتهدف هذه الجهود إلى تقديم تجربة مريحة وموثوقة للزائرين في جميع أوقات السنة.