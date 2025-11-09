"ميدلسكس دبي" تمنح محمد الملا الدكتوراه الفخرية

احتفلت جامعة ميدلسكس دبي، الجامعة البريطانية الأكبر في الإمارة، اليوم، بإنجاز أكاديمي جديد من خلال تخريج دفعة عام 2025، التي تُعد الأكبر في مسيرة الجامعة الممتدة على مدار 21 عاماً، وذلك خلال حفل أقيم في فندق أتلانتس النخلة بدبي وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والإنجاز.

وخلال الحفل، منحت الجامعة الدكتوراه الفخرية لمحمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، تقديراً لإسهاماته المتميزة في تطوير المشهد الإعلامي في دولة الإمارات وجهوده في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضور الإعلام الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي.

مرحلة جديدة

وألقى الملا كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية التركيز على الأهداف بعيدة المدى وتطوير الذات والمهارات والتعلم المستمر، مشيراً إلى أن التخرج لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة من المسؤوليات والفرص.

وقال الملا: «إن الاستثمار في الذات هو أهم استثمار على الإطلاق، فعندما تطوّر مهاراتك وتفتح آفاقك، فإنك لا تكتفي بمواجهة تحديات اليوم فقط، بل تبني لنفسك مستقبلًا أكثر إشراقًا».

كما توجه بالتهنئة إلى الطلبة الخريجين وذويهم على هذا الإنجاز، متمنياً لهم مسيرة مهنية ناجحة ومليئة بالإبداع، مؤكداً أن مؤسسة دبي للإعلام، وكجزء من منظومة دبي، تؤمن بدورها الحيوي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة الدولة نحو الريادة.