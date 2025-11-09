الطالب علي فؤاد: أسعى لإيصال الثقافة الإماراتية إلى العالمية عبر الفن

أعرب الخريج الإماراتي علي فؤاد، الحاصل على بكالوريوس في صناعة الأفلام من جامعة ميدلسكس دبي، عن فخره بتخرجه في هذا التخصص المميز الذي يجمع بين الفن والإبداع والحرفة الدقيقة، مؤكداً رغبته في تسليط الضوء على ثقافة بلده الإمارات وإيصالها إلى العالمية من خلال أعماله الفنية المستقبلية.

وقال علي فؤاد لـ "البيان" على هامش حفل التخرج الذي أقيم في فندق أتلانتس النخلة إن «الفن هو لغة عالمية تخاطب جميع الأجناس وتتجاوز الحدود»، مشيراً إلى أن الثقافة والفنون الإماراتية تزخر بعناصر الأصالة والجمال وتحمل الكثير مما يمكن إبرازه على الساحة الدولية.

وأكد أن دراسته في مجال صناعة الأفلام منحته فرصة للتعبير الفني بأسلوب مختلف يمزج بين الهوية والابتكار، معرباً عن تطلعه إلى ابتكار تصاميم تعكس روح الإمارات برؤية عالمية تسهم في تعزيز حضورها الثقافي والفني على مستوى العالم.