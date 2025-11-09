50 محمية برية وبحرية في الإمارات مع نهاية 2024

أفاد تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025»، بأن إجمالي عدد المحميات في الدولة وصل إلى 50 محمية مع نهاية عام 2024.

وبحسب التقرير، فإن تلك المحميات توزعت ما بين 34 محمية برية تشكل ما نسبته 65.3 % من إجمالي مساحة المحميات في الدولة، و16 محمية بحرية تشكل ما مجموعة 34.7 % من إجمالي مساحة محميات الدولة.

وقال التقرير: «إن المحميات الطبيعية في الدولة تعتبر جزءاً أساسياً من جهود الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، حيث تضم الدولة مجموعة متنوعة من المحميات الطبيعية البحرية والبرية»، لافتاً إلى أن هذه المحميات تعد وجهات سياحية مميزة، تجذب الباحثين عن المغامرة والطبيعة الخلابة، وتسهم في تعزيز الوعي البيئي بين السكان والزوار.

ولفت التقرير بأن المحميات في الإمارات تتسم بإدارتها المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والحماية، حيث تنفذ برامج متعددة لإعادة تأهيل المواطن الطبيعية وتنمية الحياة البرية، وأسهمت هذه الجهود المستمرة في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال الاستدامة البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وتعتبر محمية الوثبة من أشهر المحميات البرية في دولة الإمارات، والتي تحتوي على مسطحات مائية وسبخات تتميز بتنوعها البيولوجي، بما في ذلك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لجأت إلى هذا المكان ليصبح موئلاً تحتمي به وتعتمد عليه لتغذيتها وتكاثرها.

وعلى صعيد المحميات البحرية، تضم إمارة أبوظبي 6 محميات هي السعديات ورأس غناضة وبوالسياييف والقرم الشرقي والياسات، إلى جانب محمية مروح التي تمتد على مساحة 4255 كيلومتراً مربعاً وتعد أول محمية محيط حيوي في الإمارات، وهي مقر لأكثر من 60 % من أبقار البحر/ الأطوم/ في مياه الدولة، كما أنها موقع جيد لاستكشاف الدلافين قارورية الأنف والحدباء والطيور البحرية.

وتضم إمارة دبي محميتين بحريتين هما محمية جبل علي الطبيعية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تغطي مساحة 6.2 كيلومترات مربعة وتضم مجموعةً من المسطحات المالحة والمسطحات الشاطئية الطينية والمستنقعات التي تشكل منطقة تكاثر للكثير من الثدييات والأسماك والطيور.

وتوجد في إمارة الشارقة محميتان بحريتان هما محمية أشجار القرم والحفية، ومحمية جزيرة صير بونعير، التي تقع على بعد 112 كيلومتراً عن ساحل الشارقة، وتعد ملاذاً آمناً لمجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سلاحف منقار الصقر، والسلاحف البحرية الخضراء النادرة، كما تضم مياه البحر حول الجزيرة أكثر من 76 نوعاً من الأسماك المرجانية و40 نوعاً من الشعاب المرجانية.

بدورها تضم إمارة الفجيرة 4 محميات بحرية هي العقة، وضدنا، والبدية، وجزيرة الطيور، إضافة إلى محمية منتزه وادي الوريعة الوطني البرية، التي تتميز بجمالها النادر، وتزخر بتنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية فريدة، وتعتبر المكان الوحيد في الدولة الذي نجد فيه زهرة الأوركيد المحلية إلى جانب 94 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض في المنطقة.

وفي إمارة عجمان تقع محميتا الزوار البحرية، والنسيم البرية، وفي إمارة رأس الخيمة نجد محمية خور المزاحمي البحرية.