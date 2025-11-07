شرطة الفجيرة تنظم ملتقى «تصفير البيروقراطية»

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ملتقى «تصفير البيروقراطية»، الذي أقيم في فندق دبل تري بالفجيرة، بمشاركة واسعة من شركائها الاستراتيجيين في المؤسسات الاتحادية والمحلية على مستوى الإمارة، جاء الملتقى لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتصفية الإجراءات البيروقراطية، ما يسهم في تقديم خدمات أفضل للجمهور تعزز من كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وفق معايير عالية تحقق رضا وسعادة المتعاملين.

وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية، أن هذا الملتقى يأتي تجسيداً لحرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على دعم التوجهات الحكومية في بناء منظومة عمل خالية من التعقيدات الإدارية، مما يعكس التزام شرطة الفجيرة بتوفير تجربة متميزة للمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن الملتقى استعرض مجموعة من المشاريع الابتكارية التي تهدف إلى دعم مبادرات تصفية البيروقراطية في الخدمات والإجراءات، وشمل النقاش تبادل الآراء حول المشاريع المختلفة من الجهات المشاركة، حيث تم طرح أفكار تطويرية ملهمة وملاحظات تحسينية تعزز التكامل بين المشاريع والخدمات الحكومية.