«بادر».. مبادرة معرفية لتمكين رواد الأعمال

أطلق رائد الأعمال الإماراتي خليفة عوض المهيري مبادرة مجتمعية «بادر» بالتزامن مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، تهدف إلى تمكين الشباب والمهتمين بريادة الأعمال من خلال محتوى معرفي عملي وتجربة واقعية تعكس روح السوق الإماراتي والعربي، وتنسجم مع جهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

100 استشارة

وأوضح أن المبادرة تقدم منظومة دعم متكاملة تشمل 100 استشارة مجانية لرواد الأعمال، إضافة إلى برنامج تدريبي رقمي مجاني بعنوان «1000 مثقف» يتضمن 13 حلقة عملية تأخذ المشاركين في رحلة متكاملة من مرحلة الفكرة إلى الانطلاق والتوسع.

وأشار إلى أن «بادر» تركز على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تمكين الشباب والموظفين من إطلاق مشاريعهم بخطوات عملية ومدروسة، وتوفير محتوى معرفي إماراتي وعربي موثوق في تأسيس المشاريع، إضافة إلى تعزيز قيم المبادرة والتجربة والعمل التطوعي في المجال الريادي، وخلق مجتمع رقمي يربط بين رواد الأعمال الجدد والمشاريع القائمة لتبادل الخبرات.

وأكد أن المبادرة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت قناعة بأن المستقبل يبنى بالعقول الريادية لا بالموارد التقليدية، مشيراً إلى توافقها مع مبادرات نوعية مثل استراتيجية دبي D33، و«اصنع في الإمارات»، وغيرها من البرامج الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية. وتتكون المبادرة من ثلاثة مسارات رئيسية، ويتضمن المسار الأول الاستشارات المجانية الذي يقدم 100 جلسة استشارية فردية للراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، وقد اكتملت جميع المقاعد، على أن تستمر الجلسات حتى نهاية نوفمبر 2025، أما المسار الثاني فهو برنامج «الـ 1000 مثقف»، وهو برنامج رقمي مجاني مكون من 13 حلقة عملية متاح عبر موقع المنصة www.kalm.ae، يهدف إلى نقل المشاركين من مرحلة الفكرة إلى التوسع.

مكتبة المشاريع

ويختص المسار الثالث بإنشاء مكتبة المشاريع الوطنية على منصة «بادر»، وستتيح لأصحاب المشاريع عرض ملفاتهم التعريفية وفرص ظهورهم الإعلامي ودعمهم في البرامج المستقبلية. وحظيت المبادرة بإقبال واسع وتعاون رسمي من جهات اتحادية ومحلية من بينها بلدية دبي وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وجامعة خليفة، وتقوم آلية التعاون على تعميم رابط التسجيل المجاني على موظفي الجهة المشاركة لإتاحة الفرصة أمام موظفيها للاستفادة من المبادرة.