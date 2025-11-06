6 توصيات في ملتقى «قيم» لـ«نسائية دبي» لضبط المحتوى الرقمي

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة بدبي، ممثلة بإدارة الفعاليات الدينية والثقافية، ملتقى «قيم» الثالث، تحت شعار «سفراء القيم في العالم الرقمي».

جهود

وخرج الملتقى بـ6 توصيات، أبرزها إطلاق برامج تثقيفية مستدامة، ومنصات وطنية مخصصة للنشء واليافعين، لتعزيز فهمهم للهوية الوطنية. كما أوصى ببناء قدرات الآباء والأمهات، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على توجيه أبنائهم، وتعزيز الثقة المتبادلة، والوقاية من مخاطر المحتوى غير المناسب، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية، لتوحيد الرسائل التي تعزز الهوية الوطنية والقيم.

وحملت التوصيات ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة للمحتوى الرقمي، تحافظ على القيم المحلية، وتحد من التأثيرات الثقافية غير الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع إطار وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، يضمن استخدام التقنيات المتقدمة، دون المساس بالهوية الوطنية والقيم، وأخيراً، تطوير حلول ذكية لإدارة المحتوى الرقمي، تسهم في تصنيف المحتوى وحماية المستخدمين، وبخاصة النشء، من المؤثرات الضارة.

ويأتي الملتقى، الذي نظمته إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، في «نسائية دبي»، تحت شعار «سفراء القيم في العالم الرقمي»، انطلاقاً من دور الجمعية في تمكين الأسرة، وتزامناً مع عام المجتمع.

وقالت الدكتور فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، إن الملتقى هذا العام، يأتي ليواكب التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي، ويركز على أهمية تعزيز منظومة القيم الأصيلة في الفضاء الإلكتروني، بما يضمن الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.