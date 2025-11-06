«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات تشمل إنشاء مبانٍ وأعمال صيانة سنوية للمباني الحكومية، وأعمال صيانة وإضافات.

وتفصيلاً تشمل المناقصات: إنشاء وإنجاز مبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إمارة الفجيرة منطقة الحيل، حيث يتكون المشروع من صالة رئيسة لخدمات الجمهور ومبنى للمكاتب الإدارية، ومبنى إداري للتدقيق، ومبنى الصالة الرياضية، وغرفة الحراسة ومبنى الخدمات، والأعمال الخارجية، والمبالغ الاحتياطية.

ومناقصة لإنشاء وإنجاز مبنى التدريب الجديد (IACT) للهيئة العامة للطيران المدني في إمارة دبي منطقة دبي جنوب، حيث يتكون المشروع من المبنى الرئيس، مبنى الخدمات الملحق، غرفة الحراسة، خزان مياه الري المدفون، الأعمال الخارجية، والمبالغ الاحتياطية.

كما طرحت الوزارة أعمال الصيانة السنوية للمباني الحكومية في المنطقة الشرقية. وكذلك طرحت الوزارة مناقصة صيانة وإضافات مظلات ومخزن ومكاتب إدارية وإضافة سور لمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله في رأس الخيمة، إضافة إلى مناقصة أعمال الصيانة السنوية للمباني الحكومية – المنطقة الشرقية «الشارقة - الفجيرة» المجموعة الثانية. وطرحت الوزارة مناقصة صيانة مباني جامعة زايد في إمارة دبي «المرحلة الأولى».