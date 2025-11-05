ضمن "الفارس الشهم 3".. 2.6 مليار دولار مساعدات الإمارات عبر المبادرة خلال عامين

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً إنسانياً كبيراً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، شمل علاج الجرحى والمصابين، وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية الهامة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع.

وعلى مدار عامين متواصلين من العطاء المتواصل، وضمن جهودها الإنسانية، عكفت عملية "الفارس الشهم 3" على تقديم مساعدات بتكلفة تجاوزت الـ 2.6 مليار دولار، بما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، إذ تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً.

ومنذ انطلاق "الفارس الشهم 3" في الخامس من نوفمبر 2024، وعلى مدار عامين متواصلين، قدمت العملية أكثر من 100 ألف طن من المساعدات براً وبحراً وجواً، بما ساهم في الحد والتخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، في تجسيد حقيقي لالتزام الدولة الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأوضاع الكارثية التي تحيط بالقطاع.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت دولة الإمارات المساعدات الانسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى قطاع غزة في أعقد عملية نقل إستراتيجي تضمنت تقديم 21 سفينة مساعدات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، فضلاً عن تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي من خلال مبادرة "طيور الخير" نفذتها 218 طائرة لإسقاط 476 طن من المساعدات لدعم الاشقاء في القطاع.

ووصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أكثر من 7700 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والمستلزمات العاجلة.

ولم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب في القطاع، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الإماراتي الميداني الذي تم إنشاؤه في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير، يضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، حيث ساهم في معالجة آلاف الحالات منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، كما دشنت الدولة مستشفيي عائم قبالة ساحل مدينة العريش، يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، حيث استقبل هو الأخر آلاف الحالة المرضية.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين ساهمت عملية "الفارس الشهم 3" في علاجهم طول العامين الماضيين 72 ألف و960 شخصاً منهم 52 ألف و960 شخص تم علاجهم في المستشفى الميداني، و20 ألف حالة تم علاجها في المستشفى الميداني.

دعم

وبين بين الركام ومشاهد النزوح، يبرز دور الإمارات الرئيسي في تقديم المساعدة والدعم لمختلف القطاعات الحيوية في غزة، إضافة إلى الوقوف إلى جانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق عملية الفارس الشهم 3 التطوعية حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في مختلف المحافظات ومراكز الإيواء.

وقدمت عملية الفارس الشهم 3، مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية، ووزعت أيضاً التمور والخضروات والمنضفات، والخبز والمياه.

وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل، فإن دولة الإمارات لم تتوان عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية للبلديات، وأنشأت 6 محطات تحلية مياه في العريش بقدرة انتاجية تُقدر بـ 2 مليون جالون يومياُ، لامداد القطاع بكميات كافية من المياه في ظل النقص الحاد التي يعاني منه السكان.

ومن أبرز المشاريع خلال العام الماضي، نفذت مشاريع في محافظتي خانيونس وشمال غزة، لإصلاح خطوط المياه والأبار المتضررة والشبكات المُدمرة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.