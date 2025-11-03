"الإرصاد" 24.8 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال نوفمبر

أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر نوفمبر الجاري سيكون حول، موضحاً في الوقت نفسه، بأن المعدل المتوقع خلال شهر نوفمبر على مستوى الدولة، سيكون 24.8 درجة مئوية.

وأشار المركز بأن التوقعات لشهر نوفمبر، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل من المعدل العام، بواقع 7.1 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة على منطقة الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 80%..

وقال المركز الوطني للارصاد بأن الرياح السائدة خلال شهر نوفمبر تكون جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح الشمالية في بعض أيام هذا الشهر تكون مثيرة للغبار.

مقارنة

وبحسب الإحصائيات المناخية لشهر نوفمبر فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2013، وتحديداً في «جزيرة دلما»، بواقع 211.4 ملم، بينما شهد شهر نوفمبر عام 2024، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «سويحان» التي سجلت 40.1 درجة مئوية.

ووفقاً للإحصاءات شهد العام 2009 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر نوفمبر بواقع 4.1 درجة مئوية وذلك في منطقة «جبل مبرح»، في الوقت الذي شهد فيه شهر نوفمبر من عام 2024 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 21 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف.

وأما فيما يخص أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الغبار، فسجلت منطقة « مطار زايد الدولي »، في عام 2000 وفي عام 2001، تكراراً لحدوث الغبار بواقع مرتين، في الوقت الذي شهد فيه العام 2013 تسجيل أعلى سرعة رياح بواقع 97 كيلو متر في الساعة وذلك في منطقة «الرويس».

ووفقاً للأرقام والاحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإرصاد، فأن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي، سجل في عام 2017، بواقع 7306 وات في الساعةمتر مربع، في دبي.

بينما كان شهر نوفمبر من العام 2019، هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 694 وات في الساعةمتر المربع في دبي.