احتفالات عائلية تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء للوطن

احتفل أولياء الأمور وأبناؤهم بمناسبة يوم العلم الإماراتي، ليعبروا عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مشيدين بقيم الوحدة والانتماء. الثالث من نوفمبر، في هذا اليوم الوطني تجتمع الأسر مع أبنائها مرتدية ألوان العلم، لتعكس روح الإمارات الحقيقية، حيث تسعى العائلات إلى غرس القيم النبيلة والمبادئ الوطنية في نفوس أبنائهم، مؤكدين أهمية العلم كونه رمزاً للعزة والمجد، مرددين «نرفع العلم معاً عالياً لنعيش مشاعر فخر الانتماء على أرض وطننا الإمارات».

ويعتبر خميس خلفان الكندي، ولي الأمر، أن يوم العلم لحظة فخر ومسؤولية يعيشها كونه مواطناً وأباً وصانع محتوى، ويقول: «أحرص على توثيق مشاهد الفرح والانتماء بيوم العلم ليجمعنا جميعاً حول راية واحدة ترمز للوحدة والولاء، وأشارك بكاميرتي وأبنائي معي في هذا اليوم، لنوثق لحظات رفع العلم ليكون عالياً يرفرف في سماء المجد في المؤسسات والنوادي المجتمعية».

وتعبر عليا الكندي عن سعادتها بيوم العلم، موضحة أنه يمثل لها أكثر من مجرد احتفال، وفرصة لتشارك وتسهم فعلياً في حب وطني، حيث تشارك والدها وأشقاءها في رفع العلم بالمؤسسات المجتمعية والنوادي.

وتشارك ولية الأمر موزة علي راشد مشاعر البهجة والفخر بيوم العلم، واصفة هذا اليوم بأنه يوم الوفاء، يوم ترى فيه ثمرة غرس الآباء المؤسسين وقد أينعت في قلوب أبنائنا.

ويشير ولي الأمر عبدالعزيز محمد إبراهيم إلى أن يوم العلم هو اليوم الذي نجتمع فيه كوننا أسرة تحت شعار البيت متوحد، لرفع العلم معاً على واجهة منزلنا، وتعيش فخر الانتماء للوطن. وتقول أمل عبدالعزيز محمد، بالنسبة لي يوم العَلم ليس مجرد مناسبة وطنية، نرفع فيها الراية ونردد الأناشيد، بل هو يوم العمل والقدوة، اليوم الذي أقول فيه لنفسي: «إن كنت تحب وطنك فأثبت ذلك بالتفوق في مجالك».

وتقول الطفلة أروى أحمد مبارك: «في يوم العَلم أستيقظ وأنا سعيدة وأرتدي ملابسي الجميلة، وأمسك العلم بيدي الصغيرة، وأشعر أنني فخورة بالعلم وألوانه الأربعة تروي قصة من المجد، والعزة والسلام والازدهار».

وقال الطفل خلفان فهد خلفان: «يوم العلم يعني لي القوة والوحدة، في هذا اليوم أشارك مع أصدقائي في الفعاليات الرياضية والثقافية، ونحرص على أن نرفع العلم مع مؤسسات المجتمع، وفي ساحة المدرسة».