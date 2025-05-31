"دفاع مدني" الشارقة: استجابة سريعة لاحتواء حريق في ميناء الحمرية

باشرت فرق هيئة الشارقة للدفاع المدني، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والحرس الوطني، عمليات مكثفة لإخماد حريق اندلع صباح اليوم في مواد سريعة الاشتعال بميناء الحمرية، وذلك ضمن استجابة ميدانية فورية شاركت فيها مختلف الجهات المختصة، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وانطلقت عمليات السيطرة على الحريق منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع سلطة الميناء والجهات المعنية، حيث تم الدفع بكوادر متخصصة وآليات متقدمة لاحتواء النيران ومنع امتدادها، في وقت تواصل فيه الفرق الميدانية من الشرطة والدفاع المدني والحرس الوطني متابعة الجهود على أرض الواقع، لضمان أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الحدث.

وشهدت الاستجابة مشاركة واسعة من فرق الدفاع المدني في إمارات الدولة، إلى جانب وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والطيران المشترك، وبلديات مدينتي الشارقة والحمرية، ضمن منظومة استجابة موحدة تهدف إلى الحد من تداعيات الحريق، والتعامل معه وفق أعلى معايير السلامة العامة.

وأكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، مشيراً إلى استمرار عمليات الإخماد، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح والممتلكات، واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بمنع أي مخاطر محتملة.

وأوضح اللواء أن الفرق المختصة تواصل جهودها باستخدام أحدث المعدات والتقنيات، ووفق معايير الاستجابة المعتمدة، داعياً إلى متابعة المستجدات من القنوات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة على المنصات التابعة للهيئة.