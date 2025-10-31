"باركن" تطبق تعرفة جديدة للمواقف في مدينتي "دبي للأستوديوهات والتعهيد"

أعلنت شركة «باركن» عن بدء تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في كل من مدينة "دبي للأستوديوهات" ومدينة "دبي للتعهيد"، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف وإدارتها بكفاءة في هذه المناطق الحيوية.

وأوضحت الشركة أن المواقف الجديدة تم تحديدها ضمن الرمز (T)، وتم توضيحها بلوحات إرشادية بارزة توضح للمستخدمين نطاق التطبيق والتعرفة المعتمدة.

وأشارت الشركة إلى أن التعرفة تطبق يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً، حيث تبدأ الأسعار من درهمين لنصف ساعة، و4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهماً لثلاث ساعات، و16 درهماً لأربع ساعات، أما للفترات الأطول، فتبلغ التعرفة 20 درهماً لخمس ساعات، و24 درهماً لست ساعات، و28 درهماً لسبع ساعات، وتصل إلى 36 درهماً لمدة 24 ساعة كاملة.

وأتاحت «باركن» لمتعامليها خيارات اشتراكات مرنة تلبي احتياجات الموظفين والزوار الذين يستخدمون المواقف بشكل متكرر، وتشمل اشتراكاً شهرياً بقيمة 315 درهماً، واشتراك ثلاثة أشهر بسعر 840 درهماً، واشتراك ستة أشهر بـ1680 درهماً، بينما يبلغ الاشتراك السنوي 2940 درهماً.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وضمان توافر المواقف بشكل منظم ومستدام، بما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية الحركة داخل المنطقتين اللتين تشهدان نمواً متسارعاً في النشاطين التجاري والإعلامي.