شيخة النويس أول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

في إنجاز إماراتي جديد يعكس مكانة الدولة الريادية على خريطة السياحة العالمية، تم انتخاب الإماراتية شيخة النويس لتولي منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى 2029، لتكون بذلك أول امرأة على مستوى العالم تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975.

ويُعد هذا الفوز خطوة تاريخية، حيث لم يسبق للمنظمة الأممية أن شهدت قيادة نسائية على رأس هرمها التنفيذي خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وقد جاءت عملية انتخاب النويس في ظل مشاركة 35 دولة ضمن عملية التصويت، وسط إشادة واسعة بالدور الإماراتي في تعزيز نمو قطاع السياحة العالمي ودعمه بمبادرات نوعية وشراكات استراتيجية، انعكست نتائجها على مستوى ثقة المجتمع الدولي بالكفاءات الإماراتية.

ويمثّل فوز شيخة النويس بهذا المنصب إضافة نوعية لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخاً لمكانة الدولة كلاعب مؤثر في تطوير السياحة الدولية، انسجاماً مع رؤيتها التنموية الطموحة وتوجهاتها لتعزيز جودة الحياة والاستثمار في القطاعات المستقبلية.

تخرجت شيخة النويس في جامعة زايد، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص مالية عام 2006، كما حصدت العديد من الجوائز وأوسمة العلامة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية، ومنها جائزة أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لأعوام 2021 و2022 و2024، وجائزة أفضل سلسلة فنادق أعمال في الشرق الأوسط ضمن جوائز بيزنس ترافيلر المملكة المتحدة لعامي 2022 و2023 و2024، وجائزة فوربس الشرق الأوسط: قائمة أفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط - قادة الاستدامة لعام 2023.