محمد بن زايد: نبارك لشيخة النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لشيخة ناصر النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، متمنياً لها سموه التوفيق في مهامها الأممية.

وقال سموه إن هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم.

وأكد سموه أن شيخة النويس تعد أول امرأة تفوز بهذا المنصب الأممي ما يعبر عن النموذج الريادي الذي تقدمه المرأة الإماراتية في الداخل والخارج وقدرة أبناء الإمارات على الحضور الفاعل في المحافل الدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لشيخة ناصر النويس انتخابها أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ونتمنى لها التوفيق في مهامها الأممية".

وأضاف سموه: "هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم".

وتابع سموه: "هذه أول مرة تفوز فيها امرأة بهذا المنصب الأممي ما يعبر عن النموذج الريادي الذي تقدمه المرأة الإماراتية في الداخل والخارج وقدرة أبناء الإمارات على الحضور الفاعل في المحافل الدولية".