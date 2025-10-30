إطلاق «متحف افتراضي» يوثق مسيرة القضاء في الدولة

دشنت وزارة العدل «متحف القضاء الافتراضي» في تجربة رقمية متطورة، تسلط الضوء على مسيرة العدالة في دولة الإمارات منذ ما قبل قيام الاتحاد، مروراً بمراحل التأسيس، وصولاً إلى الإنجازات الحالية في بناء منظومة قضائية رقمية متقدمة.

ويضم المتحف 5 محاور رئيسية، تشمل تاريخ الوزارة، وإنجازاتها، والتعاون الدولي، وتطوير الكوادر القضائية المتخصصة، واستشراف المستقبل، حيث يهدف إلى تقديم صورة شاملة لتطور القضاء الإماراتي، وإبرازه إحدى ركائز التنمية والعدالة في الدولة.

ويتيح المتحف الافتراضي للزوار استكشاف مسيرة القضاء عبر عرض تفاعلي، يوثق أهم المحطات التاريخية، ويبرز الجهود المستمرة لتطوير البنية التشريعية والقضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما يعكس التحول الرقمي، الذي تشهده وزارة العدل في تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتيسير وصول العدالة للجميع.

ويأتي إطلاق وزارة العدل مشروع «متحف القضاء الافتراضي» في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشر وتعريف الجمهور بالذاكرة القضائية، ومراحل التطوير التي شهدتها، فضلاً عن تخليد إنجازات رواد العمل القضائي، مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة إلى الأجيال القادمة، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات أنموذجاً عالمياً في العدالة الحديثة والمستدامة.