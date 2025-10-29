إطلاق 5 مبادرات نوعية لتعزيز مكانة الإمارات في الذكاء الاصطناعي والبرمجة

أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن إطلاق 5 مبادرات جديدة ضمن فعاليات برنامج «الإمارات تبرمج»، تهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد معاليه أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية قيادة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمع والتنمية الشاملة.

وأوضح العلماء أن المبادرات الـ 5 تشمل: تحدي تصميم مسكوكة تذكارية بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي المبادرة الأولى من نوعها في الدولة، وتتيح لأفراد المجتمع المشاركة في تصميم مسكوكة تذكارية تجسد رحلة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والبرمجة بين الماضي والحاضر والمستقبل، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتمثل المبادرة الثانية في بناء قدرات الأفراد بالتعاون مع شركة «جوجل»، وتهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مختلف المراحل العمرية والتخصصات بحلول عام 2026، من خلال برامج تدريبية وتفاعلية متخصصة في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

وأما المبادرة الثالثة فتتمثل بإطلاق «دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع شركة «أوبن إيه آي»، حيث يُعد هذا الدليل مرجعاً وطنياً شاملاً لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تبنّي أفضل الممارسات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. وتتمثل المبادرة الرابعة بتطوير مهارات مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي، وتستهدف تمكين مليون شخص من اكتساب المهارات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية والعربية في سوق العمل العالمي. وأما المبادرة الخامسة فتعنى بإطلاق برنامج لتأهيل 5 آلاف موظف، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الموظفين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات العمل المختلفة، بما يواكب التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وأكد معالي عمر العلماء بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر في المجتمع الإماراتي، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في تبنّي وتطوير تكنولوجيا المستقبل.