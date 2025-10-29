دبي تستضيف قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن جاهزيتها لاستضافة قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 والتي ستعقد في الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل، حيث تعد هذه الاستضافة تتويجاً لجهود الامارة في رسم ملامح مستقبل التنقل، وتطوير منظومة نقل جماعية مستدامة وذكية تتمحور حول الانسان، كما أنها تعد تتويجاً للاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي في عام 2011.

وستكون النسخة المقبلة من قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026 أول نسخة تقام في الدولة منذ 15 عاماً، وستكون دبي أول مدينة خارج القارة الأوروبية تستضيف القمة بصيغتها السنوية الجديدة، في حدث يمثل لحظة احتفاء ومحطة انطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وقالت رينيه أمليكار رئيسة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في كلمة خلال انطلاق أعمال قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لاستعراض جاهزية الهيئة في استضافة أعمال القمة، أنه مع انتقال القمة إلى صيغة الانعقاد السنوي نؤمن بأن هذا التوجه الجديد سمينح تركيزاً أكبر للنهج القائم على الإنسان أولاً، وستكون الانطلاقة من دبي، المدينة التي تجسد الرؤية المستقبلية للحياة الحضرية المثالية.