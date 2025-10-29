«التوطين» توسع خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات لتشمل 8 بنوك

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إضافة 3 بنوك جديدة لقائمة البنوك التي تتيح خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الخيار أصبح متاحاً لحملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ 8 بنوك، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز دور الشباب في صناعة القرار الإعلامي.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة هذه البنوك تضم: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مرونة تقديم الخدمات وسهولة عملية الدفع للالتزامات المالية.

وأوضحت الوزارة أن تقسيط رسوم الخدمات والغرامات الإدارية توفر تجربة دفع مرنة وميسرة لتخفيف العبء المالي على المتعاملين وتحسين تجربتهم، لافتة إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر، للاستفادة من الخدمة.

وبحسب المنشور وضعت البنوك حداً أدنى لتقسيط المخالفات، حيث حدد كل من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك دبي التجاري والبنك التجاري الدولي الحد الأدنى للتقسيط بـ 500 درهم، فيما حدد بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي الحد الأدنى للتقسيط بـ 1000 درهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت في العام الماضي خدمة تقسيط رسوم الخدمات والمخالفات المستحقة على متعاملي الوزارة والتي اقتصرت على 5 بنوك فقط.