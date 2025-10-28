لطيفة بنت محمد تكرم المؤسسات والمنصات الإعلامية في منتدى الإعلام الإماراتي

كرم منتدى الإعلام الإماراتي مجموعة من المؤسسات والمنصات الإعلامية الوطنية تقديراً لإسهاماتها البارزة في تطوير المشهد الإعلامي ودعم الرسالة الوطنية للإعلام الإماراتي.

وسلمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الشهادات للمؤسسات المكرمة، في بادرة تعكس اهتمام القيادة بدعم الإعلام الوطني وتقدير الجهود التي تبذلها الكوادر الإعلامية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لما يقدمه الإعلام الإماراتي المطبوع والمرئي والمسموع والرقمي من جهود نوعية، يواكب من خلالها نهضة التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، ويعكس صورة مشرقة لمسيرة التنمية والتميز في دولة الإمارات.