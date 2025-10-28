منى المري: الإعلام الإماراتي يجب أن يكون منافساً وقادراً على مواكبة الأهداف الوطنية الطموحة

أكدت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ورئيسة نادي دبي للصحافة، أن الإعلام الوطني يؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على مكتسبات الوطن وترسيخ مكانته الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية تطوير الأدوات والأساليب الإعلامية بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد العالمي.

وقالت خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها في منتدى الإعلام الإماراتي، إن المنتدى يمثل منصة وطنية رائدة تجمع المفكرين والإعلاميين وصناع القرار لبحث القضايا الجوهرية التي تمس جوهر الإعلام الإماراتي، وتسلط الضوء على دوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضحت، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الإعلام الإماراتي أن يكون منافساً وقادراً على مواكبة الأهداف الوطنية الطموحة التي تحملها دولة الإمارات وشعبها نحو المستقبل، مؤكدة أن الرؤية الإعلامية للدولة تستند إلى قيم الريادة والابتكار والشفافية في نقل الحقيقة وصناعة المحتوى الهادف الذي يعزز صورة الإمارات كوجهة عالمية للتميز والريادة.

وأشادت بجهود وسائل الإعلام والاعلاميين، لافتة إلى أن الاحتفاء بهم يعكس حجم التقدير لجهودهم، داعية إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وتكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية المختلفة لضمان استمرار التميز والريادة التي تميز تجربة الإعلام الإماراتي، وجعلها نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.