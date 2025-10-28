عهود الرومي: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لمستقبل الإدارة الحكومية في العالم العربي

انطلقت صباح اليوم في دبي أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى حول الإدارة العامة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من مختلف الدول العربية.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، خلال كلمتها الافتتاحية، أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل الإدارة الحكومية في العالم العربي، مشددة على أهمية تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في تصميم السياسات وتقديم الخدمات العامة بما يعزز الكفاءة والابتكار وجودة الحياة في المجتمعات العربية.

وقالت معاليها: «لا يمكن قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي بمهارات الأمس، فالتحول القادم هو من مجرد إدارة خدمات إلى إدارة تجارب بشرية».

وأضافت أن 10 دول عربية فقط تمكنت من تجاوز المتوسط العالمي في مؤشر تطور الحكومات الرقمية، بينما 85 مليون وظيفة مهددة بالاندثار بحلول عام 2030، مؤكدة أن بناء المهارات الرقمية والقيادية بات أولوية لضمان استدامة التنمية الحكومية.

ويُعقد المنتدى تحت عنوان «الإدارة العامة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، ويشكّل منصة فكرية وتفاعلية لاستشراف مستقبل الإدارة العامة في العالم العربي، ومناقشة آليات توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير أداء الحكومات وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.

جاهزية

من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل دورها كمركز فكري عربي رائد في تطوير الفكر الإداري الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المنتدى يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل الابتكار والإدارة الفاعلة ركيزتين لبناء مستقبل الحكومات في المنطقة.

وقال علي سباع المري: «نعيش اليوم مرحلة مفصلية تتطلب من الحكومات العربية أن تكون أكثر مرونة واستباقية في توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات».

وكشف أن هناك 700 مليون مستخدم للإنترنت حول العالم، وأن الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليص الوظائف بنسبة تصل إلى 40%، لكنه في المقابل يدعم الاقتصاد العالمي بما قيمته 15.7 تريليون دولار، مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي سيستبدل من لا يتعلمون، لذا يجب بناء المهارات لمواكبة التحول التكنولوجي».

ويشارك في المنتدى نخبة من ممثلي الدول الأعضاء وصنّاع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعكس الزخم المعرفي والتنوع الفكري الذي يثري النقاشات ويوفر رؤى مبتكرة لتطوير منظومات الإدارة الحكومية في المنطقة.