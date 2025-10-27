بلدية دبي تستهدف الوصول إلى صفر نفايات موجهة إلى المكبات 2034



أكد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن مشروع «سيركل دبي» يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للإدارة المتكاملة للنفايات 2041، التي تهدف إلى الوصول إلى صفر نفايات موجهة إلى المكبات بحلول عام 2034، وتقليل نصيب الفرد من النفايات اليومية إلى 1.7 كيلوغرام فقط في 2041 مقارنة بــــ2.1 كيلوغرام حالياً.



وأوضح المرزوقي في تصريحات صحافية على هامش قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ أن المشروع يشمل حزمة من البرامج والمبادرات التوعوية والمجتمعية، التي سيتم إطلاقها تباعاً خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمدارس والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يعتمد على مشاركة المجتمع بشكل فاعل في عمليات الفرز من المصدر وتقليل النفايات اليومية.

الربح للجميع



وأضاف إن المشروع يجسد مفهوم «الربح للجميع»، حيث تستفيد بلدية دبي من تقليل النفايات وتحقيق الأهداف البيئية، وتستفيد الشركات من مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بينما يجني المجتمع الفوائد من خلال بيئة أنظف ومستدامة.



وأشار المرزوقي إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة يعد نموذجاً عملياً للاقتصاد الدائري في دبي، إذ بلغت تكلفة المشروع نحو مليار دولار، وتنتج المحطة حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء، تكفي لإنارة أكثر من 135 ألف منزل في الإمارة، مبيناً أن الطاقة المولدة تُباع إلى هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد.



وأكد أن مشروع «سيركل دبي» ليس مجرد مبادرة بيئية، بل هو رؤية متكاملة لبناء مدينة خالية من المكبات، وتحقيق سعادة المجتمع واستدامة الموارد، بما يعزز مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم للعيش والعمل والاستدامة.