جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة الـ 45 وتؤكد ريادتها في التعليم المستقبلي



احتفلت جامعة الإمارات، أمس الأول، بتخريج الدفعة الخامسة والأربعين لطلبتها، في مناسبة تمثل استمرارية رائدة واستثنائية لمسيرة بناء الإنسان، وتعزيز التعليم العالي في الدولة.

ويعد تخريج خريجي وخريجات الدفعة الـ 45، مناسبة يتذكرون فيها امتيازهم الفريد، بكونهم خريجي «جامعة المستقبل»، وسفراء لها، حيث يفتح حصولهم على الشهادات العلمية أبواب التقدم الأكاديمي والمهني، ويهيئهم للمرحلة المقبلة من العطاء والمساهمة في المجتمع وسوق العمل.



وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير الجامعة: «عملت الجامعة خلال السنوات الماضية على تطوير بيئة تعليمية وبحثية رائدة، ترتكز على الابتكار والإبداع، وتمكين الطلبة ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة وطنهم. نجاح الخريجين هو تجسيد مباشر لهذه الرسالة، وبداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء. حريصون على أن يكون العلم رصيداً دائماً لهم ولوطنهم، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم في جميع المجالات، كما نؤكد حرص الجامعة الدائم على تحقيق الريادة في التعليم الآن وفي المستقبل».



رؤى وطموحات الخريجين

وأعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بما حققوه، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعلم والتميز. فقد قالت الخريجة عائشة عمر آل علي: «جهودنا وإخلاصنا أتت بثمارها في هذا الإنجاز، وسنواصل تقديم مساهمات هامة في نطاق تخصصاتنا المختلفة، مع الالتزام بالتميز وشغف العلم ومواجهة التحديات الجديدة». فيما أكد عبد الله صالح الحارثي أنه سيستخدم معرفته ومهاراته لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، مضيفاً: «نحن مؤهلون ومستعدون لخدمة وطننا، وإحداث فرق ملموس في مختلف المجالات».



كما أشارت الخريجة غلا صالح السويدي، إلى فخرها بكونها خريجة جامعة الإمارات، التي تواكب التطورات التعليمية والبحثية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، فيما أثنت ميثا ناصر أحمد البلوشي، على الجهود المبذولة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، لتحقيق رؤية الجامعة، وتقديم تجربة تعليمية مميزة.

وقال محمد نجيب المغيري: «لقد حققت الجامعة إنجازات نوعية، تستند إلى التميز والجودة التعليمية، مع الحرص على متابعة الخريجين، ودعمهم في حياتهم المهنية، ليظل الخريج خير ممثل لجامعته في المجتمع». بينما أوضحت الخريجة عائشة سهيل الشامسي، أن الجامعة تعد الخريجين أكاديمياً ومهنياً، بحيث يكون كل خريج مؤهلاً مباشرة لسوق العمل، وفق أعلى المعايير.

التزام بالتميز وخدمة الوطن



ولفت راشد ماجد البلوشي إلى أن النجاح تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي حرصت على توفير بيئة تعليمية داعمة، مضيفاً: «سنسعى للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي تحتاجها مسيرة التنمية في الدولة»، فيما أكد عبد العزيز الرواحي أن حفل التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة مليئة بالأحلام والطموحات، فيما أعربت سلامة محمد البلوشي عن فخرها بالاستعداد لدخول ميادين الحياة العملية، مستندة على التعليم الذي تلقته في الجامعة، والذي يركز على بناء مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة.

وأشار عمار علي الرئيسي إلى حرصه على تسخير معارفه ومهاراته في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، بينما قالت زوينة محمد الغيلاني، إن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، وتمكينهم من الحصول على فرص التعليم والتطوير المهني.



وأعربت غلا صالح السويدي عن مواصلة اجتهادها للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي تحتاجها مسيرة التنمية، مؤكدة أن خريجي الجامعة يشغلون اليوم مناصب عليا وقيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت نورة ماجد الشحي أن جميع الخريجين سيواصلون السعي لتحقيق طموحاتهم، مستندين إلى المعرفة والمهارات المكتسبة في الجامعة، مع الالتزام بالقيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، بما يسهم في تطوير الدولة، وتعزيز موقعها العلمي والاقتصادي.