إطلاق خدمة حساب تكاليف الأنظمة الذكية للمنازل في دبي خلال ثوان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خدمة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتمكينهم من مواكبة التحول نحو المنازل الذكية بطريقة سهلة وسريعة، وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين إمكانية معرفة التكلفة التقديرية لأنظمة المنازل الذكية خلال ثوان معدودة، دون الحاجة إلى التواصل المباشر أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على عروض الأسعار من قبل الموردين ومزودي الخدمة.

وتعتمد الخدمة على واجهة إلكترونية تفاعلية عبر موقع المؤسسة، حيث يقوم المتعامل بإدخال تفاصيل المنزل مثل عدد الغرف والمرافق، ثم يحدد الأنظمة الذكية التي يرغب في تركيبها، سواء كانت كاميرات المراقبة، أو أنظمة الإضاءة والتكييف الذكية، أو أجهزة التحكم الصوتي، أو أنظمة الأمان والطاقة، وبعد إدخال هذه المعلومات، يقوم النظام تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية التقديرية وعرضها للمتعامل خلال ثوان قليلة، مما يسهل عليه اتخاذ القرار المناسب وفق ميزانيته واحتياجاته.

وتتيح الخدمة للمستفيدين الاستفادة من الأسعار التفضيلية التي وفرتها المؤسسة عبر اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الأنظمة الذكية ضمن القطاع الخاص، مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة بأسعار منافسة وجودة عالية.