بلدية دبي تطلق مشروع "سيركل دبي" لتحقيق إدارة مستدامة للنفايات

أطلقت بلدية دبي مشروعها الريادي الجديد "سيركل دبي" في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، تحت شعار "تقليل.. فرز.. تدوير.. معاً نحدث التغيير"، وذلك خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ – منتدى رؤساء البلديات 2025 التي تستضيفها دبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من قادة المدن وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ويترجم إطلاق المشروع التزام دبي بدعم الجهود العالمية نحو مدن أكثر استدامة، ويعزز مكانتها كنموذج يحتذى به في بناء مدينة خالية من النفايات، من خلال اعتماد منهجيات ذكية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وإعادة صياغة أنماط إدارة النفايات في الإمارة.

حلول مبتكرة

وينسجم مشروع "سيركل دبي" مع مستهدفات "إستراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041"، التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وتدوير النفايات، بما يضمن تحقيق نسبة 100% من النفايات المحوّلة عن مسار الطمر، منها 56% نفايات مُعاد تدويرها.

خطوة استراتيجية

وأكدت بلدية دبي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهودها لتعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر، وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في تبني ممارسات الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة للأجيال القادمة.