عبد الله البسطي: الاقتصاد الرقمي سيتجاوز 20 تريليون دولار بحلول 2030

أكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن استضافة دبي لأعمال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى القادة 2025 في مدينة إكسبو دبي، والتي تُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تعكس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتعاون وتبادل الخبرات بين قادة المدن حول العالم، وتجسّد الرؤية التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي مدينة المستقبل ومحوراً للابتكار الإنساني والتنمية المستدامة.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية خلال القمة: يسرّني أن أرحّب بكم في انطلاق أعمال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى القادة 2025، التي تجمع أكثر من 350 مدينة من مختلف أنحاء العالم، وتشكل منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات وترجمة مسؤوليتنا المشتركة في تصميم مدن يكون الإنسان محورها.

وأوضح، أن اجتماع قادة المدن وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم في دبي يمثل حدثاً مهماً لصناعة مستقبل التنمية الحضرية المستدامة، حيث تتطلع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاعان الاقتصادي والاجتماعي إلى طرح تصورات نوعية لمستقبل المدن الشاملة والمستدامة.

وأضاف، أن العالم يشهد تحولاً عمرانياً متسارعاً، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان المدن من نحو 55 في المائة حالياً إلى ما يقارب 70 في المئة من سكان العالم بحلول عام 2050، وذلك وفقاً لتقرير القمة العالمية للحكومات، مشيراً إلى أن المدن تمثل اليوم نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

ولفت البسطي إلى ما أورده تقرير “50 فرصة عالمية” الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، والذي يسلط الضوء على الاتجاهات التي ترسم ملامح مدن الغد، ومن أبرزها: إتاحة البيانات للجميع، ونمو اقتصاد الأعمال المستقلة، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وتطوير تقنيات الطاقة والمنظومات البيئية، وتنامي الاهتمام بالصحة المتقدمة والغذاء المستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل أحد أبرز محركات النمو المستقبلية، إذ تُظهر التقديرات أنه سيحقق أكثر من 20 تريليون دولار بحلول عام 2030، فيما من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقة النظيفة 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2035، مؤكداً أن دبي تعمل على استثمار هذه التحولات لتكون في طليعة المدن الذكية التي تقود التنمية المستدامة عالمياً.

شراكات

وقال معاليه: إن اجتماعنا يشكّل منصة لتعزيز الشراكات بين مدن العالم وتبادل المعارف والخبرات لتصميم مدن تُعنى بسعادة الإنسان وتوفر مقومات جودة الحياة والرفاه، ليشعر الجميع فيها بالانتماء والمشاركة في البناء. وفي دبي، نحرص على أن نبني المدينة الأفضل للإنسان، وأن تكون كل مبادرة موجهة لخدمته من خلال منظومة حكومية رشيقة تحقق طموحات الأفراد وقطاعات الأعمال، وتعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد معاليه أن موقع دبي كمدينة عالمية جعلها موطناً لأكثر من 200 جنسية تعيش بتلاحم وانسجام، لتشكل نموذجاً فريداً للتنوع والانفتاح. وبفضل هذا النهج أصبحت دبي مدينة اجتماعية متصلة بالعالم، ترتبط بأكثر من 270 مدينة حول العالم عبر مطارها الدولي، وتدير شبكة عالمية من الموانئ تضم أكثر من 80 ميناءً ومحطة في 40 دولة بطاقة تشغيلية تتجاوز 100 مليون حاوية، ما يعكس مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار البسطي إلى أن دبي تصدّرت للعام الثامن على التوالي المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 14.24 مليار دولار، كما حافظت للعام الخامس على التوالي على المركز الأول كأنظف مدينة في العالم وفق مؤشر قوة المدن العالمية.

وأوضح أن حكومة دبي «تصنع الفرص» ضمن نهج عمل متكامل لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، من خلال أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى جعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً، والأجندة الاجتماعية 33 التي تهدف إلى جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمياً في مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وفي ختام كلمته، دعا معالي البسطي قادة ومدن العالم إلى اعتبار القمة منصة مفتوحة للحوار وتبادل الأفكار والاستثمار في تطوير المدن، مؤكداً جاهزية دبي لدعم استمرارية الشراكات وتعزيز المبادرات المشتركة.