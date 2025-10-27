ريم الهاشمي : دبي مختبر عالمي للأفكار

أكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، خلال كلمتها الافتتاحية في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، أن مدينة إكسبو دبي تستعيد من جديد دورها كمختبر عالمي للأفكار ومساحة للتبادل بين قادة ومديري المدن حول العالم، مؤكدة أن القمة تهدف إلى تبادل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة من النجاحات والتحديات في بناء مدن المستقبل.

وأوضحت معاليها أن انعقاد القمة في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الإمارة كوجهة تجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح العالمي.

عمل المدن

وأضافت : "ما يجمعنا هنا ليس مجرد احتفالات، بل جوهر عمل المدن: كيف تخدم سكانها، وكيف تتكيف مع الضغوط، وكيف تواصل العطاء في مواجهة التحديات. لا نحتاج إلى ادعاء الكمال، بل إلى مشاركة ما ينجح وما لا ينجح، والتعلم من كليهما".

رحلة دبي

وأكدت معاليها أن رحلة دبي كانت دائماً رحلة تعلّم مستمر، إذ تحولت من جوهرة ساحلية متواضعة إلى مفترق طرق عالمي، بفضل استعدادها الدائم لتبنّي التقنيات الجديدة وعقد الشراكات والانفتاح على الأفكار المبتكرة، مشيرة إلى أن الفضول هو المحرك الأساس لتطور دبي ونجاحها المستمر.

ولفتت معاليها إلى أن القمة تجمع هذا العام عدداً غير مسبوق من رؤساء البلديات وقادة المدن من مختلف القارات، يمثلون مجتمعات متنوعة في مراحل تنموية مختلفة، ما يثري الحوار حول التحديات المشتركة والحلول الممكنة.

وأشارت الهاشمي إلى أن مدينة إكسبو دبي صُممت لتكون منصة دائمة لهذا النوع من التعاون العالمي، ومركزاً يُجسّد مبادئ الاستدامة والابتكار والشمولية، موضحة أن القمة تهدف إلى ابتكار واختبار حلول قابلة للتطبيق عالمياً، تُبنى على الخبرات المحلية وتُعمم عالمياً.

تعاون

وفي ختام كلمتها وجهت معالي ريم الهاشمي الشكر إلى حكومة دبي والمجلس التنفيذي، إلى جانب الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، على مساهماتهم القيّمة، مؤكدة أن التقدم الحقيقي يعتمد على الشراكة، وأن النجاح يُقاس بما نبنيه من روابط وسياسات وممارسات عملية تخدم المجتمعات وتحقق مستقبلًا أكثر استدامة.