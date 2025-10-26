انطلاق فعاليات "الإمارات تُحب الهند" في حديقة زعبيل وسط أجواء من الفرح والتنوّع الثقافي

انطلقت في حديقة زعبيل بدبي فعاليات "الإمارات تُحب الهند" التي تنظمها صفحة الإمارات تُحب، بمشاركة واسعة من أفراد الجالية الهندية وعدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات، في أجواء احتفالية تجسّد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والهندي.

ثراء ثقافي

وتضمّن الحدث باقة متنوعة من العروض التراثية والفلكلورية الهندية التي عكست ثراء الثقافة الهندية وتنوّعها، إلى جانب فقرات موسيقية ورقصات تقليدية وأركان للأزياء والمأكولات الشعبية، ما أضفى طابعًا حيويًا على الفعالية التي تحوّلت إلى منصة للتبادل الثقافي والتعارف بين الشعوب.

وأكد راشد التميمي، مدير صفحة "الإمارات تُحب"، أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار تعزيز قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن "الحدث يجسد رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى الشعب الهندي، ويؤكد مكانة الدولة كجسر للتواصل بين الثقافات".

إقبال كبير

وأضاف التميمي أن الإقبال الكبير من الجالية الهندية والزوار يعكس عمق الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تجمع الشعبين، ويبرهن على الدور الإيجابي الذي تلعبه الفعاليات المجتمعية في تعزيز التقارب والتفاهم بين مختلف الثقافات.

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من العائلات والأطفال الذين استمتعوا بالعروض والأنشطة المصاحبة، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالألوان والموسيقى والبهجة.

ومن جانبه، عبّر أ. أمارناث، القائم بالأعمال في سفارة الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على احتضانها للجالية الهندية، مشيرًا إلى أن "ما يزيد على 4.3 ملايين هندي يعيشون ويعملون في الإمارات في أجواء من الأمن والأمان والاحترام الكامل، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين".

وأضاف أمارناث أن فعالية الإمارات تُحب الهند تأتي في توقيت مميز يتزامن مع احتفالات الديوالي، التي تمثل رمزًا للنور والأمل والخير، مؤكدًا أن مشاركة الإمارات في هذه الأجواء الاحتفالية تعكس روح الصداقة الصادقة التي تربط الشعبين منذ عقود طويلة.

وتميزت الفعالية بأجواء مبهجة شارك فيها الحضور من مختلف الجنسيات، وسط ألوان الديوالي المضيئة والموسيقى الهندية المميزة التي ملأت المكان فرحًا وتآخياً.

وتُعد العلاقات بين الإمارات والهند نموذجًا فريدًا في التعاون والشراكة الاستراتيجية، إذ تجمع البلدين روابط تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتمتد عبر مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والطاقة، ما يجعل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وأكبر الجاليات المقيمة على أرضها.