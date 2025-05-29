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حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة

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السيد محمود المتولي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة، في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي.

وبارك سموه لهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لتحمّل كافة المسؤوليات التي يتم تكليفهم بها، مسلحين بالمعارف والعلوم ليواصلوا مسيرتهم في خدمة الدار وأهلها بكل شرف وأمانة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة، في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي … نبارك لهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لتحمّل كافة المسؤوليات التي يتم تكليفهم بها، مسلحين بالمعارف والعلوم ليواصلوا مسيرتهم في خدمة الدار وأهلها بكل شرف وأمانة".