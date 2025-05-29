مكتوم بن محمد: في دبي..العدالة ليست شعارًا بل التزام وأسلوب حياة

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستمرون في إرساء منظومة قضائية متقدمة تُرسخ سيادة القانون وتُلبي تطلعات المجتمع، وأنه في دبي، العدالة ليست شعارًا بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس القضائي واعتمد تعيين مفتشين قضائيين، وتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين ضمن برنامج الدراسات القضائية.

أبرز مخرجات الاجتماع :

-اعتماد تعيين مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي لمواكبة الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي .

-قبول عدد من المتدربين القضائيين ضمن برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة .

-اعتماد قرار بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات.

-اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 .

-الاطلاع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024.