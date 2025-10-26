رأس الخيمة تستضيف النسخة الثانية لمعرض الخليج للتدريب 28 الجاري

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من «معرض الخليج للتدريب والتعليم»، خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري، في مركز إكسبو رأس الخيمة، تحت رعاية وحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وبمشاركة أكثر من 45 جامعة دولية وعربية، تمثل مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 200 مؤسسة تربوية وأكاديمية، ويُقام المعرض على مدار يومين، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأكدت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «ميد بوينت» لتنظيم إدارة المعارض، أن المعرض يعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها رأس الخيمة، كوجهة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وقدرتها على استضافة أبرز الفعاليات الدولية، مؤكدة أن الهدف من تنظيم المعرض في مختلف إمارات الدولة، هو تقديم أفضل البرامج التعليمية والتخصصات الأكاديمية للطلبة وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع عن قرب على الخيارات المتاحة في الجامعات الحكومية والخاصة.