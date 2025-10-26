«سيرا» تطلق مبادرات مبتكرة لتحقيق توجهات الدولة نحو الأمن المستدام

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة، في خطوة تؤكد رؤيتها الهادفة إلى جعل الأمن أسلوب حياة، وتعكس دورها في بناء منظومة أمنية متطورة.

وأكدت المؤسسة أن المبادرات الجديدة، تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو الأمن المستدام، وتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال حلول ذكية، تجمع بين الحفاظ على الموروث الوطني، وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان بيئة أكثر أماناً واستقراراً.

وشملت المبادرات إطلاق «الخزائن المنزلية الذكية للأسلحة» المزوّدة بأحدث تقنيات الحماية، ولا تفتح إلا من قبل أصحاب الشأن، بما يعزز أمن المنازل وسلامة الأفراد، مع إلزام نوادي الرماية بتوفيرها للراغبين في الاحتفاظ بأسلحتهم ضمن بيئة آمنة، تتوافق مع أعلى معايير الأمان. كما كشفت «سيرا» عن برامج «محاكاة الرماية الذكية»، التي توفر تجربة تعليمية واقعية وآمنة للأطفال واليافعين، حيث تحاكي الأسلحة الحقيقية بدقة عالية، دون أي مخاطر، بهدف غرس قيم الانضباط والمسؤولية في الأجيال الجديدة.

وفي إطار تمكين المرأة الإماراتية، أطلقت المؤسسة مبادرة تدريبية متخصصة في مجال الرماية، تتيح للنساء خوض تجربة احترافية، باستخدام تقنيات المحاكاة، في بيئة تراعي الخصوصية، وتوفر أقصى درجات الأمان، تعزيزاً لدور المرأة كشريك أساسي في صون الموروث الوطني، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وجسدت «سيرا» حضورها الريادي كشريك استراتيجي وراعٍ رئيس لمعرض الشرق الأوسط للصيد والرماية 2025، في تأكيد على التزامها بتنظيم الممارسات المتعلقة بالرماية واقتناء الأسلحة، ضمن ضوابط دقيقة، وآليات احترافية، تضمن السلامة والمسؤولية، وتسهم في رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

وأوضح خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أن المبادرات الجديدة تعكس إيمان «سيرا» بأن الأمن لا يختزل في الأنظمة والإجراءات، بل هو ثقافة تبنى في الأجيال، وتتجسد في السلوك والممارسة اليومية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة أمنية متكاملة، تقوم على الابتكار والمسؤولية، وتوازن بين الأصالة والتطور، مؤكداً أن هذه المبادرات تمثل مكسباً وطنياً، يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وانضباطاً وجاهزية لتحمل المسؤولية، والمشاركة في صناعة مستقبل أكثر أمناً واستدامة لدولة الإمارات.