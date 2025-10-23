500 مشارك في الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار المواطنين بالفجيرة



أُطلقت الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار المواطنين في الفجيرة، تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية»، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من أكثر من 500 فرد من المجتمع وكبار المواطنين، وشهدت الحملة حضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، كما حضر الفعالية محمد الملا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، والشيخ محمد القاسمي، سفير الصحة والعمر المديد، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار المواطنين في الإمارة.

وبينت ابتسام حارب عيسى، رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة، أن الحملة شهدت مشاركة 26 جهة حكومية محلية وخاصة، وشملت مجموعة من الخدمات الصحية، حيث تم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية منها تطعيمات وفحوصات للنظر وضغط الدم ومستوى السكر، بالإضافة إلى الاستشارات الصحية المتنوعة والغذائية، حيث تم توزيع مستلزمات وقائية وصحية لتعزيز صحة هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت، أنه تم الحرص على توفير تجربة غنية وممتعة لكبار المواطنين، حيث تم تنظيم ورشة للعطور والبخور بمشاركة الأسر المنتجة من مركز غرس للتمكين الاجتماعي، إلى جانب فعاليات متنوعة مثل الطبخ الحي والمسابقات وتقديم جوائز مالية، تخللتها فعاليات فلكلورية بتقديم عروض للفرق الحربية بأهازيج شعبية. وأكدت أن مشاركة هذه الفئة العمرية تمنح المبادرة بعداً أعمق، ما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وترسيخ ثقافة تعامل المجتمع مع التقدم في العمر كتجربة مليئة بالنشاط والعطاء، وهو ما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة الاجتماعية والصحية، حيث تعتبر هذه الحملة خطوة إيجابية نحو تعزيز صحة كبار المواطنين والاعتناء بهم، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر اهتماماً ووعياً بجميع فئاته.